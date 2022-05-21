陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds）今天對戰溫尼伯金眼隊，陣中台灣野手陽岱鋼第2局敲出旅美首發全壘打，也是球隊主場歷史性首轟，率隊以8比5獲勝。

陽岱鋼上季球季結束與日本職業棒球讀賣巨人隊5年合約，巨人雖曾開出合約希望陽岱鋼續留，但陽岱鋼思考後決定離隊，今年2月確定披上美國獨聯美國協會新球隊碼頭犬戰袍。

碼頭犬交手金眼（Winnipeg Goldeyes），陽岱鋼擔任先發第2棒、中外野手，第一局首打席擊出飛球遭接殺，2局下從對方先發投手拉米雷斯（Luis Ramirez）手中揮出陽春砲，下一棒隊友班奈特（T.J. Bennett）繼續開轟，幫球隊在前2局結束取得4比1領先。

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碼頭犬5局下再得1分後，金眼隨後在7局上靠兩分砲追回2分，但碼頭犬8局下再展開攻勢，卡蘭沙（Tristen Carranza）3分打點全壘打拉開比分，而9局上2出局後金眼轟出兩分砲，但未能延續攻勢，碼頭犬最終以8比5帶走勝利。

這是陽岱鋼本季第7場出賽，5打數唯一安打就是全壘打，繼先前敲出隊史首安後，又擊出主場威斯康辛釀酒公司公園（Wisconsin Brewing Company Park）歷史性首轟，但也吞下2次三振，賽後打擊率1成94。（編輯：李明宗）1110521