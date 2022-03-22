鄭浩均遭道奇釋出 赴美國獨聯與陽岱鋼當隊友
2022/3/22 13:18（3/22 13:29 更新）
投手鄭浩均上週遭美職洛杉磯道奇隊釋出。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北22日電）投手鄭浩均上週遭美職洛杉磯道奇隊釋出，下一步將赴美國獨立聯盟加盟湖國碼頭犬隊、與陽岱鋼當隊友，鄭浩均透過經紀公司展逸表示，感謝球團給機會，今年球季會繼續努力。
鄭浩均2019年與美國職棒洛杉磯道奇隊簽約，2020年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響、小聯盟球季取消，去年在新人聯盟出賽，總計7場後援，投8.1局失掉5分責失分，戰績1敗、防禦率5.40。
美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds）透過官網發布消息，簽下來自台灣右投手、綽號「美美」的鄭浩均。
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官網報導描述，鄭浩均有豐富的國際賽經驗，曾在2018年、2021年代表台灣參加U23世界盃棒球賽，也提到他是年輕有潛力的右投手，在面對觀眾眾多的大型國際賽事絲毫不畏懼，上週有機會可以看到鄭浩均投球，球團很開心可以簽下他。
鄭浩均所屬經紀公司展逸回應媒體，鄭浩均春訓期間有很好的表現，但球隊競爭激烈、上週道奇隊決定釋出他，希望他在新的舞台繼續努力。經紀公司與鄭浩均做過討論和評估各種機會後，決定留在美國、加盟獨立聯盟球隊，鄭浩均也很感謝球團給機會、表示今年球季會在此繼續努力。（編輯：張芷瑄）1110322
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