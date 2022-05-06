陽岱鋼赴美獨聯從零開始 推估月薪約台幣4.5萬元

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）台灣好手陽岱鋼加盟美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，球季於台灣時間14日開打，陽岱鋼今天接受日媒訪問時說，相信會是很好的學習。日媒也推斷陽岱鋼加盟獨聯球隊月薪約新台幣4萬5000元。

陽岱鋼2016年底離開日職北海道日本火腿鬥士隊，與讀賣巨人隊簽下5年合約，去年球季一軍出賽機會不多，僅7場出賽、7打數敲出1支安打，打擊率1成43，季後與巨人隊合約到期，巨人隊有開出合約希望陽岱鋼續留，但陽岱鋼在思考之後決定離隊。

陽岱鋼今年初確定加盟美國獨立聯盟的美國協會湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds），當時他也透過經紀公司表示，離開熟悉的環境，見識陌生的體系，嘗試大膽的決定，也對未來每一天充滿期待。

陽岱鋼今天在美國密爾瓦基郊外的沃基夏展開訓練，接受日媒共同社訪問時表示，抱持著從零開始的心情，一直想要趁著身體還可以動的時候，到美國打球。

日媒推斷陽岱鋼加盟獨聯球隊月薪約新台幣4萬5000元左右，面對語言（英文）和陌生的環境都是挑戰，陽岱鋼表示，帶著飢渴的精神，希望可以享受打棒球的樂趣，相信會是很好的學習。（編輯：張芷瑄）1110506