味全龍疫情延燒 領隊丁仲緯首度發聲致歉

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職味全龍隊最近受疫情波及，8日前的賽事都已延賽，味全龍領隊丁仲緯今天首度透過公關指出，「由於第一時間忙於照護及疫調，引發外界誤解」，在此致上最深歉意。

味全龍在4月27日公布隊職員出現快篩陽性，當天緊急延賽，不過4月28日、29日的賽事照常進行，直到30日宣布有4名確診者、4名快篩陽性，隔離球員人數達16人。隨後，確診人數不斷增加，昨天味全宣布確診球員達18人，隔離人數總計24名球員，本週賽事已全部延賽。

味全最近飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但隊職員疫況一直是由基層公關向外轉達，2月接任領隊的丁仲緯始終神隱。丁仲緯今天透過公關發表聲明表示，「很抱歉上任後還來不及正式向外界自我介紹，本土疫情又突然升高，第一時間忙於隊職員照護及內部疫調，引發外界誤解，累及各位支持與愛護味全龍的球迷，也讓您們擔心龍將近況，在此致上最深歉意。」

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丁仲緯表示，目前球員健康良好，感染數字維持昨天報告的18名確診及6名密切接觸居隔，另有6名本土隊員連續3天健康監測，均為快篩陰性。5名洋將及二軍球員昨天也全面快篩、均為陰性。目前整體狀況穩定，持續由醫療團隊協助照護中。

丁仲緯在聲明中轉達球員的話，其中1名球員表示，「這陣子受到疫情影響，導致我們停賽，雖然在隔離期間，但是我們還是有在隔離房間內維持訓練，非常感謝支持味全龍的球迷朋友，也謝謝大家的關心，我們會盡快回到球場上的。」（編輯：屈享平）1110505