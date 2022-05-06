大谷翔平7局11K無失分 本季第3勝到手[影]

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大谷翔平5日繳出7局11次三振0失分的好投，率隊8比0擊敗地主紅襪。 （共同社）

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（中央社波士頓5日綜合外電報導）天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天繳出7局11次三振0失分的好投，打擊上也有4打數2安打1打點的表現，率隊8比0擊敗地主紅襪，自己也收下本季第3勝。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天客場挑戰波士頓紅襪，大谷翔平擔任先發投手兼先發第3棒。

這場比賽兩隊前6局以0比0僵持。天使的華爾希（Jared Walsh）7局上半一支右外野方向的兩分砲，讓球隊先馳得點，8上又吃下5分大局，9上再添1分，最終8比0拿下勝利。

華爾希今天4打數2安打，並貢獻4分打點，自己也為球隊跑回1分。

大谷翔平此役只用99球就投完7局，賞給對手11次三振、沒有保送，被打出6支安打但1分未失，在球隊獲勝後拿下勝投，本季戰績3勝2敗、防禦率3.08。

此外，大谷翔平今天4打數2安打，有1分打點進帳，目前打擊率2成40並有4發全壘打。

8上佛萊徹（David Fletcher）、大谷翔平的安打各為天使打進1分，倫登（Anthony Rendon）的滾地球同樣有1分打點，華爾希的安打則送回佛萊徹和大谷翔平。

天使9上臨去秋波，靠馬許（Brandon Marsh）的陽春砲再添1分。

這場比賽一開始是大谷翔平與紅襪先發投手希爾（Rich Hill）間的經典對決。希爾今天投5局送出6次三振、1個保送，只被打出1支安打無失分，是這名42歲的資深左投本季先發投球局數最長的一役。

此役是希爾MLB生涯第200場先發，他前3局都投出3上3下，直到4上保送該局首名打者沃德（Taylor Ward），才讓天使有機會站上壘包，並在1出局後才讓大谷翔平敲出天使此役第1支安打。

這是大谷翔平生涯首度在紅襪主場芬威球場（Fenway Park）投球。紅襪打線今天乏善可陳，布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）3打數2安打表現最佳。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110506