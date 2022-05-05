日職宋家豪後援3上3下 三振單場雙轟清宮幸太郎

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）日本職棒樂天金鷲台灣投手宋家豪今天後援登板，投1局演出3上3下，其中三振掉今天單場雙響砲的清宮幸太郎，連3場出賽沒有掉分，最終樂天也以8比4擊敗日本火腿隊。

宋家豪在9局下、樂天取得4分領先時登板，對清宮幸太郎、石井一成飆出三振後，再讓萬波中正擊出三壘滾地球出局。總計宋家豪用16球演出3上3下，此戰最快球速149公里，沒有失分，目前防禦率1.50。

火腿隊這場都用全壘打拿分數，1局下淺間大基轟出2分砲，2局下及4局下清宮幸太郎都轟出陽春全壘打，演出單場雙響砲。不過樂天在2局上靠著島內宏明敲二壘安打後，馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）補上安打追回1分。

樂天在4局上更是攻下大局，靠著3次保送形成滿壘後，黑川史陽擊出高飛犧牲打得1分，接著辰己涼介也獲保送，炭谷銀仁朗再擊出安打送回2分超前。

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雖然4局下火腿追平，不過6局上鈴木大地、黑川史陽、辰己涼介敲安打送回1分，炭谷銀仁朗犧牲打帶有1分打點；7局上馬莫萊霍斯敲出1打點二壘安打，9局上淺村榮斗轟出一發陽春砲，終場樂天就以8比4獲勝。

另外，今天日職二軍歐力士猛牛對上讀賣巨人隊的賽事，歐力士張奕在9局下登板後援，讓岡田悠希擊出中外野飛球出局後，再讓北村拓己擊出游擊滾地球出局，最後賞給若林晃弘三振，演出3上3下，沒有失分，目前在二軍防禦率還是0。（編輯：屈享平）1110505