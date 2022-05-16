陽岱鋼連2場出賽敲長打 湖國碼頭犬拿隊史首勝

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）台灣好手陽岱鋼效力美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，開季連3場出賽有安打，今天單場3打數敲1支二壘打，選到2次保送，連2場出賽有長打，球隊以6比5擊敗送奶人隊，拿下隊史首勝。

陽岱鋼今年球季挑戰旅美，加盟美國獨聯美國協會新球隊湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds），碼頭犬隊開季與密爾瓦基送奶人隊（Milwaukee Milkmen）打3連戰。

今天系列賽第3戰陽岱鋼先發打2棒、守中外野，陽岱鋼1局選到保送上壘，靠著隊友攻勢延續、跑回分數，3局再選到保送，5局敲出三壘方向滾地球出局，7局打成雙殺打，9局壘上有人時敲出二壘打，但隊友沒能延續攻勢。

陽岱鋼總計3打數敲出1支安打，選到2次四壞保送，有1得分，開季3場出賽都有安打，賽後打擊率3成08。

碼頭犬隊1局拿下3分，送奶人隊2局攻下4分、超前比數，7局兩隊各拿1分，8局打完碼頭犬隊4比5落後，碼頭犬隊9局再起攻勢，靠著接連安打攻下2分、翻轉戰局，終場以6比5拿下勝利。（編輯：管中維）1110516