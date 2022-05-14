陽岱鋼美國獨聯首安隊史留名 首得分也出爐

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陽岱鋼（後中）轉戰美國獨立聯盟、加盟湖國碼頭犬隊，14日交手密爾瓦基送奶人隊，陽岱鋼1局敲出隊史首安、跑回1分，個人獨聯首安、首得分都出爐。（圖取自twitter.com/DockHounds/media）

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）具日本職業棒球資歷的野手陽岱鋼轉戰美國獨立聯盟、加盟湖國碼頭犬隊，隊史今天首戰交手密爾瓦基送奶人隊，陽岱鋼1局敲出隊史首安、跑回1分，個人獨聯首安、首得分都出爐。

陽岱鋼去年季後與日職讀賣巨人隊合約到期離隊，前往美國加盟美國獨聯美國協會新球隊碼頭犬（The Lake Country DockHounds），先前接受日本媒體訪問時也提到，會帶著飢渴精神，希望享受打棒球樂趣，相信會是很好的學習。

碼頭犬首戰交手送奶人（Milwaukee Milkmen），陽岱鋼先發打2棒、守中外野，首局1人出局後，率先敲出安打，開啟球隊攻勢，並靠暴投上到二壘，之後藉隊友敲出場地二壘安打跑回隊史第一分，碼頭犬再靠安打、滾地球拿下第2分。

陽岱鋼3局吞下三振；5局敲出滾地球、靠野手選擇上壘；7局、9局打擊機會都吞下三振，總計5打數敲出1支安打，跑回1得分，但有3次三振。

碼頭犬比賽前半段兩度取得領先，但牛棚失守，送奶人8局攻下5分大局，碼頭犬終場以4比8吞敗。（編輯：李明宗）1110514