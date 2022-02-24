陽岱鋼落腳處確定 轉戰美職獨立聯盟新球隊

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）台灣旅日棒球好手陽岱鋼將轉身為旅美選手。美國獨立聯盟的美國協會（American Association）新球隊湖國碼頭犬今天在官網宣布，2022新季簽下陽岱鋼。

據湖國碼頭犬（The Lake Country DockHounds）官網所發布新聞，總教練班奈特（Jim Bennett）說：「我很高興球隊能簽下陽岱鋼！能找來擁有16年日本職棒經驗的球員，對我們球隊與聯盟來說都相當特別。他老道的經驗對我們球隊是莫大資產，也讓球迷有更多理由來為碼頭犬加油。」

碼頭犬官網介紹陽岱鋼是來自台灣台東的外野手，還貼出中文「歡迎來到湖國」。

官網稱陽岱鋼2006年日職選秀第一輪即被選中，在日職拿過金手套獎及明星賽單場MVP，代表過中華隊打經典賽與世界棒球12強賽，稱陽岱鋼過往的成功反映出他能為每支效力過的球隊帶來活力與競爭力。

陽岱鋼2016年底離開日職北海道日本火腿鬥士隊，與讀賣巨人隊簽下5年合約，2021年球季一軍出賽機會不多，僅7場出賽、共7打數敲出1支安打，打擊率1成43。

陽岱鋼季後與巨人隊合約到期，巨人隊也有開出合約希望陽岱鋼續留，但陽岱鋼在思考之後決定離隊。（譯者：陳亦偉）1110224