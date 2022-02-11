MLB國聯引進DH 王建民晚了14年

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）美國職棒今天宣布國家聯盟本季將引進指定打擊制，之後比賽的投手不必再上場打擊增添受傷風險，對大谷翔平來說是好消息，但有美國記者感嘆，這項制度對王建民來說晚了14年。

大聯盟主席佛瑞德（Rob Manfred）今天在記者會上宣布，已經同意國聯引進指定打擊（DH）制，有望在本季就實施。美聯自1973年就採用DH制，不過國聯一直以來都沒有採用，只要到國聯的主場，投手都必須上場打擊，因此讓投手要面臨更多的受傷風險。

前紐約洋基隊台灣投手王建民就曾因這個制度影響生涯，他在2008年球季中對戰國聯的休士頓太空人隊時，除了先發投球還要上場打擊，他在跑壘時不慎扭傷腳踝，導致當年球季報銷，讓王建民即使傷好了之後，也無法回到巔峰時期的狀態。

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大聯盟今天公布國聯這項新政策後，也引起球迷熱議，就有美國記者在個人推特寫下，「對於王建民來說，國聯引進DH制度晚了14年。」

此外，國聯引進DH制度對天使隊日籍「二刀流」球星大谷翔平也是利多，如今他可望在美聯與國聯賽事都可以擔任指定打擊，在沒投球的場次，教練不需要煩惱是否要讓他守外野，去年球季轟出46發全壘打的他，今年可望再突破自我。（編輯：張芷瑄）1110211