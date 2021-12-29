王建民與中信兄弟談定3年合約 續任二軍投手教練

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）之前傳出中職富邦悍將隊有意網羅王建民到球隊擔任教練，不過王建民經過考慮後，中信兄弟隊今天宣布，已經與王建民談定3年合約，將繼續擔任兄弟二軍投手教練。

王建民自去年開始擔任兄弟二軍投手教練，不過今年底傳出富邦悍將也接觸王建民，之前富邦悍將準領隊林華韋受訪時也證實有接觸。日前王建民的經紀公司回應，王建民考量的因素較多，需要一些時間與家人討論，會在年底前做出決定。

兄弟今天發布新聞稿表示，確定與王建民達成共識，繼續擔任二軍投手教練，「王建民教練非常認同中信兄弟完善的農場養成制度，自2020年開始於中信兄弟的執教表現也有目共睹，不只有球技上的傳承，更像是許多選手的心靈導師一般，與中信兄弟大家庭相處融洽」。

兄弟球團表示，王建民將持續協助副領隊兼農場主管彭政閔，攜手深耕中信兄弟農場，厚實球隊投手戰力，成為中信兄弟一軍最強大的後盾。

王建民的經紀公司對此回應，中信兄弟這幾年在農場的經營上投入很大心力，王建民仍有許多工作在進行中，確實也放不下球隊的許多年輕選手，希望未來仍會有其他機會或其他方式能夠幫助更多台灣的年輕投手。

對於其他球隊也曾經來接觸過，王建民的經紀公司則表示，「真的很謝謝所有邀請建民加入的球隊，對建民來說，這是給予他在教練這個角色上很大的肯定。」（編輯：張雅淨）1101229