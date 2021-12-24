陳金鋒接任富邦悍將二軍總教練 再披52號球衣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒富邦悍將隊24日在新莊棒球場舉行教練團名單公布記者會，新任總教練丘昌榮首度身披悍將戰袍公開露面，此外也宣布二軍總教練由原顧問陳金鋒（右）接任，生涯首度擔任教練，穿上52號悍將球衣。中央社記者張新偉攝 110年12月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北24日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天舉行記者會說，原顧問陳金鋒接任二軍總教練並兼任副領隊；準悍將領隊林華韋說，兩人在陳金鋒高中時就相識，「不用多說他就知道我的意思。」

44歲的陳金鋒球員時期闖蕩美國職棒7年，是史上首名升上美職大聯盟（MLB）的台灣球員，2006年回中職效力La New熊隊，直到2016年退役後，2017年起任悍將副領隊，去年轉任顧問，棒球生涯也將首度擔任教練，再披上52號球衣。

2022年2月將接任悍將領隊的林華韋表示，跟自告奮勇任二軍總教練的陳金鋒有種默契，也一直在中華隊一起成長、教學相長，這次請陳金鋒共同努力，「我不用多說他就懂我的意思，他也有使命感。」

陳金鋒和林華韋之前在國家隊時期就是師徒，陳金鋒表示，和林華韋有緣，「當初去美國就是老師鼓勵我」，年輕人就是要挑戰、有人生歷練，「我就傻傻相信他」，但去到那裡是不同的世界，那段時間成長最多。

二軍規劃部分，陳金鋒說，已與一軍總教練丘昌榮討論，重點讓選手上一軍後可在最快時間適應；陳金鋒談到心態重要性時說，職業運動是長期、高壓，年輕選手怎麼克服比技術面更重要，包括每天持續比賽，怎麼保持一樣的心情。

此外，悍將年輕球員多，陳金鋒表示，或許時代在進步，「但我還是會加強倫理觀念，你尊重別人、別人就會尊重你」，且二軍首席教練郭建霖也非常重視倫理，謝謝郭建霖願當首席教練，希望從郭建霖身上學到很多。

兼任副領隊的陳金鋒說，重心主要放在二軍總教練，在台北的時間較少，其他事就以林華韋為主。（編輯：李明宗）1101224