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悍將有意網羅詹智堯 桃猿成全個人規劃

2021/12/21 12:32（12/21 12:51 更新）
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中職樂天桃猿隊詹智堯（圖）向球團表達想到新環境迎接挑戰的決心，婉拒球團規劃。桃猿隊領隊浦韋青坦言不捨，覺得滿可惜的。（中央社檔案照片）
中職樂天桃猿隊詹智堯（圖）向球團表達想到新環境迎接挑戰的決心，婉拒球團規劃。桃猿隊領隊浦韋青坦言不捨，覺得滿可惜的。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職樂天桃猿隊今天公告戰力外球員名單，38歲外野手詹智堯也沒有在60人名單中，據了解富邦悍將有意網羅詹智堯，桃猿隊也成全詹智堯個人規劃，領隊浦韋青坦言不捨，覺得滿可惜的。

中職各隊昨天繳交60人名單，樂天桃猿隊今天公告不保留球員名單，原本球團有意將外野手詹智堯留下，但詹智堯婉拒球團為他所做的包括球員及教練職位完整規劃，表達想到新環境迎接挑戰的決心。

桃猿隊領隊浦韋青告訴中央社記者，與詹智堯相處13年，沒辦法讓他在桃猿有後續的發展，覺得滿可惜的，但每個人對於生涯規劃不太一樣，或許他想要有更多的挑戰，球團也只能尊重，但浦韋青表示，如果後續有什麼變化，還是有機會再跟詹智堯繼續合作。

詹智堯目前為止職棒生涯13年，累計996場出賽，差4場出賽可以達成千場出賽里程碑，悍將有意延攬詹智堯擔任教練，但也可能會讓詹智堯先以球員身分完成千場出賽里程碑，悍將教練團名單近兩天就會公布。（編輯：張雅淨）1101221

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