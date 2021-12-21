桃猿公布戰力外名單 成全詹智堯個人規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職樂天桃猿隊21日公布不保留球員名單共10人，球團有意留下詹智堯（圖），但詹智堯想轉戰新環境，球團也成全祝福。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職樂天桃猿隊今天公布不保留球員名單共10人，包括38歲老將陽耀勳，以及2019年因腦部腫瘤壓迫到視神經而開刀的楊聖均，球團有意留下詹智堯，但詹智堯想轉戰新環境，球團也成全祝福。

中華職棒各隊昨天繳交60人保護名單，樂天桃猿隊今天也公布不保留球員名單，38歲外野手陽耀勳結束旅外生涯後2015年投入中職選秀落選，以自主培訓球員身分加入桃猿隊，2016年球季單季敲出17轟，去年球季單季也敲9轟，但今年一軍出賽僅25場，總計91打數敲出22支安打，打擊率2成42。

28歲的內野手楊聖均（原名楊岱均）業餘棒球時期國手資歷豐富，入選U21世界盃棒球賽、光州世大運棒球國家隊擔任隊長，都有好表現，有「台灣隊長」封號，2016年選秀第2輪被指名，但2019年因腦部腫瘤壓迫到視神經動手術，近3年都沒有一軍出賽紀錄。

此批不保留球員名單年紀最輕的為22歲投手江國謙，在2018年選秀會第6輪被指名，近年一軍出賽機會都不多，今年球季一軍出賽9場，投6局失掉14分責失分，吞下2次救援失敗，防禦率21。

另外24歲捕手林家鋒2020年以自主培訓球員加入，沒有一軍出賽紀錄就被釋出，將轉職牛棚捕手，戰力外名單尚有投手洪聖欽、賴智垣、吳丞哲、劉昱言和野手董子浩。

球團原本有意留下外野手詹智堯，但詹智堯婉拒球團為他未來包括球員及教練職位的完整規劃，表達想到新環境迎接挑戰的決心。球團公告提及，「對於詹智堯13年來的貢獻，球團萬分不捨但最後仍予以尊重、成全並且祝福，不放入60人名單中，球團也會為詹智堯加油」。（編輯：張雅淨）1101221