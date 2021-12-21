更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職7/300

桃猿公布戰力外名單 成全詹智堯個人規劃

2021/12/21 12:06（12/21 12:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職樂天桃猿隊21日公布不保留球員名單共10人，球團有意留下詹智堯（圖），但詹智堯想轉戰新環境，球團也成全祝福。（中央社檔案照片）
中職樂天桃猿隊21日公布不保留球員名單共10人，球團有意留下詹智堯（圖），但詹智堯想轉戰新環境，球團也成全祝福。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職樂天桃猿隊今天公布不保留球員名單共10人，包括38歲老將陽耀勳，以及2019年因腦部腫瘤壓迫到視神經而開刀的楊聖均，球團有意留下詹智堯，但詹智堯想轉戰新環境，球團也成全祝福。

中華職棒各隊昨天繳交60人保護名單，樂天桃猿隊今天也公布不保留球員名單，38歲外野手陽耀勳結束旅外生涯後2015年投入中職選秀落選，以自主培訓球員身分加入桃猿隊，2016年球季單季敲出17轟，去年球季單季也敲9轟，但今年一軍出賽僅25場，總計91打數敲出22支安打，打擊率2成42。

28歲的內野手楊聖均（原名楊岱均）業餘棒球時期國手資歷豐富，入選U21世界盃棒球賽、光州世大運棒球國家隊擔任隊長，都有好表現，有「台灣隊長」封號，2016年選秀第2輪被指名，但2019年因腦部腫瘤壓迫到視神經動手術，近3年都沒有一軍出賽紀錄。

此批不保留球員名單年紀最輕的為22歲投手江國謙，在2018年選秀會第6輪被指名，近年一軍出賽機會都不多，今年球季一軍出賽9場，投6局失掉14分責失分，吞下2次救援失敗，防禦率21。

另外24歲捕手林家鋒2020年以自主培訓球員加入，沒有一軍出賽紀錄就被釋出，將轉職牛棚捕手，戰力外名單尚有投手洪聖欽、賴智垣、吳丞哲、劉昱言和野手董子浩。

球團原本有意留下外野手詹智堯，但詹智堯婉拒球團為他未來包括球員及教練職位的完整規劃，表達想到新環境迎接挑戰的決心。球團公告提及，「對於詹智堯13年來的貢獻，球團萬分不捨但最後仍予以尊重、成全並且祝福，不放入60人名單中，球團也會為詹智堯加油」。（編輯：張雅淨）1101221

延伸閱讀
林智勝動向受關注 去哪隊都不排斥盼有舞台陳鴻文行使自由球員權利：喜歡悍將環境但盼活絡市場陳禹勳宣告自由球員權利 發文：盼與想奪冠球隊談合作悍將有意網羅詹智堯 桃猿成全個人規劃獅隊不敵桃猿 靠兄弟輸球下半季封王M3鋼龍6局好投曾陶鎔轟3分砲 味全中斷4連敗黃子鵬本土先發打頭陣 繳6局好投桃猿奪勝
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀