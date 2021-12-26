棒球訓練營看見小球員因愛棒球啜泣 王建民印象深

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BE HEROES棒球訓練營26日結訓，此次由中信兄弟二軍投手教練王建民當訓練營總教練，帶領豪華教練團指導少棒球員，看到小朋友投入活動，因為喜愛棒球、在意表現，在落敗時甚至悔恨啜泣，讓王建民印象深刻。（展逸國際提供）中央社記者謝靜雯傳真 110年12月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）BE HEROES棒球訓練營今天落幕，王建民帶領豪華教練團指導少棒球員，看到小朋友投入活動，因為喜愛棒球、在意表現，在落敗時甚至悔恨啜泣，都讓王建民印象深刻。

BE HEROES棒球訓練營連3年在彰化舉辦，活動從昨日開始、今天結訓，此次由中信兄弟二軍投手教練王建民當訓練營總教練，率領豪華教練團陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪與張進德，指導彰化7支少棒隊、共98名球員。

訓練營首日為基礎的跑、投、打、守分站訓練，今天則安排分組對抗賽，王建民的大兒子此次跟著參與訓練營活動，也有在對抗賽中登板，最後由李振昌、張閔勛指導的第2小隊與江少慶、林立率領的第3小隊晉級冠軍戰。

冠軍戰中職盜壘王林立指導球員跑壘，盜壘戰術下不停，江少慶則負責安排投手調度，第3小隊以6比0完封對手，拿下冠軍。

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江少慶表示，樂見小球員活潑、勇於發問，團隊溝通沒有阻礙，「用小朋友聽得懂的方式多講幾遍叮嚀戰術」，江少慶在執教過程中看到小朋友最單純喜愛棒球的心，他笑說身心得到放鬆，重新想起打棒球的初衷。

王建民表示，小朋友願意投入，因為喜愛棒球，所以在意表現，再見失誤落敗時甚至悔恨啜泣，讓人印象深刻，也提到希望小朋友先培養樂趣，進而在比賽中找到興趣，指導少棒和職棒球員很不同，「因為理解力不一樣，對小球員來說好玩的項目，反而容易理解」。（編輯：陳仁華）1101226