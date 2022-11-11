獅隊林安可回母校建興指導 勾起小時候練球回憶

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中華職棒統一獅隊野手林安可（右）返母校台南建興國中，指導棒球隊學弟打擊及守備相關技巧，林安可表示，這是畢業後首度回國中母校指導學弟，再次走進小時候的校園，感覺十分新鮮，學弟也都很熱情。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月11日

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職統一獅隊與台南市體育局合作，本週安排野手林安可回母校建興國中指導棒球隊學弟，林安可重返母校，勾起小時候練球的記憶。

中華職棒統一獅隊與台南市體育局合作，舉辦校園運動推廣活動，為112年全中運在台南暖身宣傳，本週統一獅分別至建興國中及大灣高中。

獅隊安排野手林安可回到母校建興國中參與校慶活動，與隊友唐肇廷一同擔任棒球指導教練，指導建興國中棒球隊打擊及守備相關技巧。

林安可表示，這是畢業後首度回到國中母校指導學弟，再次走進小時候的校園，感覺十分新鮮，學弟也都很熱情，「練球環境也比以前好很多，記憶中小時候練球，紅土上都還有碎石頭，能夠回到母校指導學弟是一件很棒、很有意義的事情。」

野手郭阜林、投手施子謙則到大灣高中參加校慶運動會，大灣高中是羽球、網球、划船發展學校，也特別安排划船隊與兩人互動，準備划船機，透過教練專業講解及示範，體驗划船機訓練模式，並與划船隊進行1分鐘限時PK賽。

郭阜林表示，很高興來到大灣高中校慶活動，體驗划船機訓練，雖然跟棒球訓練不太相同，但嘗試不一樣的訓練方式也是很棒的體驗。

大灣高中棒球雖屬於社團球隊，但喜愛棒球的隊員把握難得機會向職棒球員請教相關知識，包括打擊技巧及投球揮臂技巧、握球方式。

施子謙提到，到大灣高中指導棒球社球員，感受到他們對於棒球知識的求知慾，「分享所知的棒球知識，希望他們能懂其中的道理，在實際訓練中才能發現問題、解決問題，技術能進步。」（編輯：張芷瑄）1111111