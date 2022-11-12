王建民訓練營盼小朋友開心學習 被考螃蟹怎麼叫

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（中央社記者謝靜雯彰化12日電）退役球星王建民連4年出席棒球訓練營，他說每次都帶著同樣心情，希望讓小朋友開心學習、產生興趣，他也笑說小朋友的問題都跟棒球沒相關，「他們問我螃蟹怎麼叫」、很無厘頭。

退役球星、中職中信兄弟二軍投手教練王建民連4年出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，訓練營在彰化八卦山棒球場舉行，邀請彰化在地6支少棒隊包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小、培英國小球員到場，進行為期2天的訓練營。

教練團成員豪華，王建民、統一獅隊陳鏞基、富邦悍將江少慶都是連4年擔任訓練營教練團，另外還有悍將隊投手郭俊麟、野手高國麟，旅美巨人隊投手黃暐傑、海盜隊投手陳柏毓、野手鄭宗哲及獅隊野手陳重廷。

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王建民說，連續幾年參加訓練營都帶著同樣的心情，帶著小朋友用開心的方式學習，讓他們在場上產生興趣，今年設計的訓練課程差不多，分隊帶著小朋友體驗。

被問起小球員有沒有問到什麼印象深刻的問題，王建民笑說：「這好像不太能說」，隨後又說小朋友的問題都不是棒球相關的問題，「有個小朋友問我螃蟹怎麼叫，我回答螃蟹應該不會叫吧」，十分無厘頭。（編輯：張芷瑄）1111112