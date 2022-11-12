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吳哲源有控球優勢 王建民透露有機會入選經典賽

2022/11/12 13:49
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（中央社記者謝靜雯彰化12日電）中職中信兄弟隊二軍投手教練王建民說，陣中投手吳哲源優勢是控球，可很快製造出局數，先前會議世界棒球經典賽（WBC）台灣隊投手教練許銘傑有提到吳哲源，「應該蠻有機會」。

任WBC台灣隊牛棚教練的王建民今天出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」時表示，經今年球季觀察，發現很多投手可用之兵，而吳哲源的優勢可負擔較長局數，在短期賽事投手調度上會較方便。

吳哲源今年投出驚奇，本季首度投先發就有亮眼表現，整季34場出賽（15場先發），戰績11勝1敗、防禦率2.85；總冠軍賽扛起第4戰先發，對樂天桃猿隊投7局僅被敲出5支安打、包括1發全壘打，失掉2分責失分，好投壓制幫兄弟搶下關鍵第4勝，完成2連霸。

此外，兄弟2連霸，這兩年許多年輕投手慢慢投出表現，受訪時都提到王建民協助調整幫助很大。

王建民表示，這兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有些主力球員確診，年輕球員剛好有機會上去投，表現在預期內，之後就看他們的調整和教練團規劃，看看能否應付長期一軍比賽。（編輯：李明宗）1111112

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