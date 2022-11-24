辜仲諒參加亞棒總執委會 2023年亞錦賽在台中

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亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒（前右3）24日首度主持在泰國舉行的亞棒總執委會，與各國執委商討2023年預算及各項賽事舉辦事宜，也確定2023年亞洲棒球錦標賽將在台中舉行。（亞洲棒球總會提供）中央社 111年11月24日

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（中央社台北24日電）亞洲棒球總會會長辜仲諒今天首度主持亞棒總執委會，盼各國團結邁向「亞洲大聯盟」，也確定2023年亞錦賽在台中舉行；另外也參加泰國棒協「東南亞棒球發展暨訓練中心」掛牌、見證歷史。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒今年7月在亞棒總（BFA）各會員國支持下，從彭誠浩手中接棒、成為新任會長，喊出口號BFA、Asian Power，今天首度主持在泰國曼谷舉行的亞棒總執委會，與各國執委們商討2023年預算及各項賽事舉辦事宜，確定2023年亞洲棒球錦標賽將在台灣台中舉行。

辜仲諒表示，亞洲幅員遼闊、人口眾多，棒球市場宛如「新藍海」，極具發展潛力，但各國棒球發展現況不一，「亞洲大聯盟」要成局，首要之務是打下基礎，結合日本、台灣、韓國等會員國的資源，拉齊各發展中會員的棒球水準。

辜仲諒認為，中國市場至關重要，中國目前有12支省市棒球隊，並規劃成立4至6隊職業棒球隊，中國職業棒球聯盟若成形，將有助未來成立「亞洲大聯盟」，並吸引亞洲各地的人才投入棒球運動。

辜仲諒下午也參加泰國棒球協會舉行的「東南亞棒球發展暨訓練中心」掛牌儀式，期待泰國成為東南亞棒球發展的中心。

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辜仲諒表示，東南亞棒球極具發展及進步空間，而位居東南亞樞紐的泰國，地理位置得天獨厚，適合作為推進、發展棒球運動的中心。未來泰國將肩負促進東南亞棒球蓬勃發展的重任，「東南亞棒球發展暨訓練中心」將成為訓練球員、教練及舉辦棒球比賽的重心。

辜仲諒也期待泰國有更多企業及有心人士投入棒球產業、向下扎根，並發揮拋磚引玉的效果，如同中國信託長期支持台灣棒球發展，包括中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗以及多項國際級賽事，促進棒球產業發展。（編輯：張雅淨）1111124