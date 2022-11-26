日媒：王柏融與火腿簽育成合約 續留日職打拚

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（中央社記者謝靜雯、黃名璽台北26日電）日職北海道火腿鬥士隊10月底宣布台灣好手王柏融退團，根據日媒報導，火腿隊再與王柏融簽下育成合約，王柏融旅日生涯延續。

台灣好手「大王」王柏融2019年展開旅日生涯，但今年一軍出賽機會不多，在一軍只有15場出賽，共32打數敲出2支安打，打擊率0.063。

外野手王柏融旅日生涯前4年，一軍總計出賽250場，敲出159支安打、14發全壘打，打擊率2成35，今年10月底日職總冠軍賽結束後，火腿宣布王柏融退團。

當時王柏融所屬經紀公司表示，這是日職固定程序和規定，有持續與火腿球團溝通、不排除任何可能性。

根據日媒「日刊體育」的說法，已知的是火腿有意跟29歲的王柏融簽育成合約。

今年是王柏融旅日第4年，一軍出賽15場打擊率僅0.063；但在二軍出賽50場，留下40安、4支全壘打、14分打點、3成28打擊率的好成績。

報導指出，王柏融本人過去也對繼續留在日本打球，表達強烈意願。

根據日職規定與往例，育成合約最低年薪約為240萬日圓（年薪約新台幣54萬）。（編輯：張芷瑄、陳亦偉）1111126