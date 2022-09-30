王柏融透過粉絲團抒發心境 坦言是煎熬的一年

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旅日火腿隊野手王柏融今年球季結束、搭機返台，他透過粉絲團發文抒發心境，坦言今年是煎熬的一年。（圖取自facebook.com/pojung0909）

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）旅日火腿隊野手王柏融今年球季結束、搭機返台，他也透過粉絲團發文抒發心境，坦言「今年對於我來說是煎熬的一年」，希望面對辛苦和困難，慢慢累進、慢慢以智慧茁壯。

野手王柏融旅日第4個球季，今年一軍出賽機會不多，一軍總計15場出賽，共32打數敲出2支安打，打擊率0.063，今天搭機回台。

王柏融透過臉書（Facebook）、和IG（Instagram）粉絲團發文表示，今年球季結束了，「時光一直在流逝，今年對於我來說是煎熬的一年」。

發文內寫到，在混濁的一年裡，讓王柏融有機會慢慢地澄清自己的所有，漸漸的知道自己為了什麼而活。「我和自己說，越是面對那些辛苦與困難，越是要放慢動作，慢慢累進、慢慢以智慧茁壯。」

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王柏融也提到，今年雖然多數的時間都待在二軍，但對於工作裡的一切，依然存有盼望，對他來說不僅只是為了生存，而是為了能踏實的活出自己生命該有的樣子，精彩的樣子。

王柏融感謝球迷一直以來的祝福，也感謝摯愛的家人、朋友，讓他有足夠的勇氣、從容的面對生命給的挑戰和恩惠，並感謝球團這1年間的悉心照顧，讓他持續茁壯。努力不懈，繼續向上。（編輯：屈享平）1110930