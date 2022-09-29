王柏融回一軍敲長打後遭下放二軍 賽季提前結束

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊外野手王柏融昨天暌違約2個月回一軍，面對千葉羅德海洋隊，2打數敲出1支二壘安打，今天卻遭下放二軍，本季提前結束，未來動向受矚目。

根據日職規定，球員下二軍後，10天後才能再登錄，而火腿已無緣季後賽，本季最後1場例行賽是10月2日客場出戰埼玉西武獅隊，等同王柏融今年賽季提前結束。

火腿昨天在主場札幌巨蛋對戰羅德前，將王柏融升上一軍，這是王柏融7月下旬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）痊癒後再回一軍；王柏融昨天被安排在第4棒，擔任指定打擊，但火腿第5局更換代打。

王柏融2018年季後取得旅外球員資格，由火腿取得優先議約權，並與王柏融簽下3年合約，王柏融2019年展開旅日生涯，2021年季後雙方又續約1年。

王柏融在日職4個球季，合計出賽250場，打擊率2成35，共敲出14發全壘打，但今年一軍出賽機會不多，僅15場，32個打數僅敲出2支安打，打擊率僅0.063。（編輯：李明宗）1110929