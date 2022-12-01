PLG鋼鐵人拚終止5連敗 預計3日開箱新洋將鑀倫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北1日電）開季陷入5連敗的台灣職籃P. LEAGUE+ 「高雄17直播鋼鐵人」今天宣布，網羅擁有3年NBA經歷的美籍洋將鑀倫，鑀倫過去曾與台裔球星林書豪同隊，預計3、4日將在鳳山主場亮相。

鋼鐵人近期飽受傷兵所擾，周儀翔與林郅為在開季之初因傷缺陣，周儀翔上週才剛歸隊，而射手呂政儒11月29日就因膝蓋積水高掛免戰牌，鋼鐵人近期陷入5連敗，也是本季6隊中，唯一勝場還未開張的球隊。

球團為積極補強陣容，今天宣布網羅擁有3年美國職籃NBA經歷的美籍洋將鑀倫（Aaron Harrison）助陣，將用優異的進攻破壞力與穩定的投射能力，提升球隊整體戰力。

鑀倫現年28歲，身高198公分、90公斤，曾入選2013麥當勞全美高中明星賽，與雙胞胎弟弟哈里森（Andrew Harrison）被譽為當年度「全美最佳高中生球員」，畢業後一同加入NCAA一級名校肯塔基大學（University of Kentucky）。

鑀倫於2015年開啟職業生涯，加盟NBA夏洛特黃蜂，菜鳥年曾與林書豪同隊，2018年轉至達拉斯獨行俠隊，後來轉戰海外聯賽加入土耳其超級聯賽（BSL）及歐洲盃賽事（7DAYS EuroCup），上季在歐洲盃出賽場均16分，三分球命中率高達43%。

鋼鐵人總教練莫銳（Dean Murray）稱讚，鑀倫是名團隊至上的球員，十分配合教練團給予的任務，除了進攻技巧相當不錯外，也擁有優異的外圍投射破壞力，防守端也展現積極態度，「這對球隊而言是非常重要的」。

鑀倫近期已抵台並投入訓練。球團表示，預計3、4日將登板捍衛鳳山主場迎戰台北富邦勇士及新北國王，鋼鐵人也將力拚本賽季首勝。（編輯：屈享平）1111201