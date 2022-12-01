聽奧林家文摘1金2銀 112年前進澳網超興奮

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體育署1日邀請今年在巴西南卡西亞斯達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）中奪金選手出席例行記者會，分享奪牌榮耀，本屆賽會包辦1金2銀的網球女將林家文（左2）也應邀出席。中央社記者龍柏安攝 111年12月1日

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（中央社記者龍柏安台北1日電）今年聽障奧運勇奪1金、2銀的網球女將林家文，明年將受邀參加網球大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽聽障組，林家文表示，得知這個消息後超興奮，「因為不是人人都有機會去」。

林家文今年在巴西南卡西亞斯達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）大顯神威，除與女雙搭檔何秋美聯手摘金，女單與混雙也都拿下銀牌。

體育署今天邀請本屆聽奧奪金選手，出席體育署例行記者會，也請選手分享這趟奪金之旅與未來計畫，而林家文談起本屆聽奧，她說：「沒有拿下3金有些遺憾，因為這是最後一次的機會。」

林家文解釋，主要是老搭檔何秋美今年聽奧結束後，已決定高掛球拍退休，目前還找不到人選搭配，她幽默地說：「女生比較難找，因為女生通常比較不愛運動。」

今年出發前往巴西前，林家文給自己設定2金低標，最後拿1金、2銀，她透露，沒料到3項全部打進決賽，除了體能比較吃力，「我以為巴西沒有冬天，沒想到天氣太冷了，最低溫只有攝氏2度」。

放眼明年，林家文透露，明年1月登場的澳洲網球公開賽，將邀請聽障網球世界排名前8的選手參賽，而她也將首次踏上澳洲，「我非常興奮」。

林家文透露，明年的澳洲行她最希望能在現場看到偶像、前瑞士球王費德瑞（Roger Federer），「不過他已經退休了，只好希望納達爾（Rafael Nadal）可以打進8強」。（編輯：張芷瑄）1111201