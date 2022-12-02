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劉俊緯黑豹旗2安3打點 拚選秀打擊穩定是優勢

2022/12/2 15:27（12/2 15:51 更新）
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2022黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰，新北市穀保家商2日與台北市稻江商職交手，穀保陣中U18世界盃國手劉俊緯單場貢獻2安3打點、率隊晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月2日
2022黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰，新北市穀保家商2日與台北市稻江商職交手，穀保陣中U18世界盃國手劉俊緯單場貢獻2安3打點、率隊晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）黑豹旗青棒賽穀保家商8強與稻江商職交手，穀保U18世界盃國手劉俊緯單場2安3打點、率隊晉級4強；劉俊緯目標明年挑戰中職選秀，總教練周宗志點出穩定是優勢、守備傳球要提升。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8強在國體大棒球場舉行，穀保家商與稻江商職交手，3棒打者劉俊緯單場2安3打點、打擊表現最亮眼，率隊以12比0、5局拿勝，連續10屆闖進4強。

劉俊緯是今年U18世界盃棒球賽國手，總教練周宗志表示，劉俊緯在世界盃期間感覺壓力蠻大的，整個系列賽打起來跟教練團預期有點落差，但經過世界盃洗禮，發現他回國後比賽與投手的應對，適應能力更快，面對沒有碰過的投手，可能在旁邊觀察或者1個打席之後就可以調整攻擊策略。

劉俊緯是穀保的隊長又扛中心棒次，也已經設下目標明年挑戰中職選秀，周宗志表示，劉俊緯今天表現算是正常範圍，但如果可以再突破就可以更好。

游擊手劉俊緯從高一開始就是陣中表現很穩定的球員，每個盃賽打擊率落差都不會太大，穩定維持在3、4成間，周宗志表示，高中生容易起伏較大，但這種狀況在劉俊緯身上很少看到，也是他的優勢，但守備方面，傳球的穩定度和準度可以再提升。

劉俊緯表示，U18正式賽開打自己的狀況其實不算好，一直到複賽後半段才慢慢找回擊球的感覺和出棒的積極度，國外走一遭，看到國外不同的打球風格和細膩度，對未來的棒球路也有幫助。

多了U18世界盃國手光環，教練團也提醒外界會用不同的眼光審視他們，劉俊緯表示，更要保持平常心，練習時把該做的事情做好、表現落差就不會太大。（編輯：張芷瑄）1111202

#劉俊緯
#周宗志
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