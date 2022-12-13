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中職場勘新竹棒球場 市府：改善成果獲肯定

2022/12/13 14:05（12/13 14:36 更新）
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新竹市政府13日表示，8日邀中華職棒大聯盟、龍來球場公司共同到新竹市立棒球場勘查，確認完成相關改善目標與優化作為，成果獲肯定。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月13日
新竹市政府13日表示，8日邀中華職棒大聯盟、龍來球場公司共同到新竹市立棒球場勘查，確認完成相關改善目標與優化作為，成果獲肯定。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月13日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市政府今天表示，8日邀中華職棒大聯盟、龍來球場公司共同到新竹市立棒球場勘查，確認完成相關改善目標與優化作為，成果獲肯定。

竹市府今天發新聞稿指出，棒球場改善工作已完成，感謝中職、球團及工會提供建議，讓球場符合比賽使用需求，將持續進行設施優化，並邀請各級球隊進行場地測試，期盼提供更佳的場地使用及觀賽品質，迎接明年職棒賽季的到來。

竹市府表示，新竹棒球場歷經4個月改善、累計召開19次改善小組會議，有關球員工會、中職回饋的建議事項均改善完成，並完成優化觀眾席視角、加裝7處固定式轉播平台、調整室內球員休息室空間配置、調整投手及內野守備視覺等多項優化作業。（編輯：李錫璋）1111213

#新竹棒球場
#中華職棒
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