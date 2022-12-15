NBA金塊禁區豪奪98分敗巫師 總教練：令我詫異[影]

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2度獲選美國職籃NBA最有價值球員的丹佛金塊球星約基奇14日豪奪本季新高的43分，率隊以141比128輕取華盛頓巫師。（圖取自facebook.com/DenverNuggets）

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（中央社丹佛14日綜合外電報導）2度獲選美國職籃NBA最有價值球員的丹佛金塊球星約基奇今天豪奪本季新高的43分，率隊以141比128輕取華盛頓巫師。金塊在禁區狂拿98分，總教練馬龍說，連他自己也感到「詫異」。

塞爾維亞籍27歲中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天全場20投17中，兩分球幾乎彈無虛發，只失手一球，還繳出14籃板8助攻4抄截，讓金塊取得17勝10敗戰績，距離本季稱霸西區聯盟（Western Conference）的紐奧良鵜鶘和曼菲斯灰熊只有一場勝差。

約基奇說：「我不斷跑位，隊友也一直把球送到我手中。」

拿下連3勝戰績的金塊全場命中率65%，在禁區狂拿98分，陣中郝蘭德（Bones Hyland）、高登（Aaron Gordon）分別攻下23、22分。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）談到禁區攻下98分時說，連他自己也感到「詫異」。

巫師總教練小昂塞爾德（Wes Unseld Jr.）對比賽結果感到憤慨。他說：「他們贏得太輕鬆寫意了。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111215