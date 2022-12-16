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辛巴加盟獵鷹更名「布拉」16日晚上客場對決魔獸

2022/12/16 12:17（12/16 12:53 更新）
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T1聯盟台南台鋼獵鷹16日晚間作客桃園永豐雲豹，賽前球團公布簽下身高226公分的長人辛巴，並更名為布拉。（圖取自facebook.com/Tainan.TSG.GhostHawks）
T1聯盟台南台鋼獵鷹16日晚間作客桃園永豐雲豹，賽前球團公布簽下身高226公分的長人辛巴，並更名為布拉。（圖取自facebook.com/Tainan.TSG.GhostHawks）
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（中央社記者龍柏安台北16日電）T1聯盟台南台鋼獵鷹今晚作客桃園永豐雲豹，賽前球團公布簽下身高226公分的長人辛巴，並更名為布拉，盼靠陣中布拉與德古拉「雙拉」，力戰主場超級球星「魔獸」霍華德。

台灣運彩xT1聯盟近來球隊動作頻頻，桃園永豐雲豹昨天才宣布簽下老將林宜輝，今天台南台鋼獵鷹馬上就有回應，宣布簽下原效力P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅的辛巴（Sim Bhullar），並改名為「布拉」。

布拉在2016年首次來台，先後效力過SBL超級籃球聯賽達欣、裕隆，曾拿過年度洋將、年度第1隊及阻攻王頭銜，也曾短暫效力征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL)的富邦勇士。

辛巴隨後帶槍投靠攻城獅，去年賽季繳出場均26.3分、20.8籃板與2.5阻攻，包辦得分、籃板「雙冠王」，並囊括年度洋將與年度第1隊等殊榮，成為最大贏家。

除了布拉之外，獵鷹陣中還有「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），兩名都是身高超過225公分的大長人，獵鷹今晚7時將作客國立體大綜合體育館，挑戰由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的雲豹。

獵鷹總教練劉孟竹指出，布拉在台多年，應該對台灣球風非常熟悉，也是名聰明的禁區球員，「他的加入，獵鷹禁區會更加完整，相信很快就能融入目前的戰術體系，且帶來正面能量。」（編輯：屈享平）1111216

#布拉
#辛巴
#德古拉
辛巴
PLG辛巴關鍵火鍋 攻城獅險勝鋼鐵人
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