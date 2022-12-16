霍華德面對獵鷹巨人陣 自嘲像170公分

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T1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（中）16日傷癒復出，面對台南台鋼獵鷹隊的巨人陣，他一共攻下21分13籃板，賽後更幽默比喻在對方面前他彷彿只有170公分高。圖為賽後霍華德與對手球員擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

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（中央社記者龍柏安桃園16日電）台灣籃壇最大咖洋將、「魔獸」霍華德，在膝傷休養近一個月後今天傷癒復出，面對台南台鋼獵鷹的巨人陣，他攻下21分、13籃板，他幽默比喻在對方面前他就像只有170公分。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，今天在主場迎戰台南台鋼獵鷹，在全場命中率不佳的劣勢下，最終以78比87吞下4連敗。

霍華德（Dwight Howard）上一次主場出賽是11月20日，今天則是相隔近1個月後再次亮相，對於自己的身體狀況他感到滿意，也表示很開心過了這麼久，終於回到球場上，只不過今天的命中率比較不理想，主因是對手實在太高大。

霍華德表示，獵鷹陣中擁有3名超過7呎以上長人，其中布拉（Sim Bhullar）與德古拉（Samuel Deguara）甚至還超過7呎5吋（226公分），只有6呎10吋的他，彷彿就像身高只有171公分的總教練劉嘉發站在球場。

傷癒歸隊球隊卻沒能打出慶祝行情，霍華德認為，這場比賽他們打得很好，即便高度不如對手，他們團隊籃板仍以54比48領先，禁區得分也以42比30優於對手，「可惜我們錯過太多外線空檔。」

至於雲豹新隊友林宜輝則認為，霍華德的能力無庸置疑，就跟以前曾經合作過的梅奧（O.J. Mayo）一樣，「他們的技能都點滿了。」他也相信，隨著比賽進行與磨合，大家都會越來越好。（編輯：郭諭儒）1111216

T1聯盟例行賽程持續展開，台南台鋼獵鷹隊16日晚間迎戰桃園永豐雲豹隊，剛從PLG轉戰T1的洋將布拉（左）在禁區頻頻與雲豹洋將「魔獸」霍華德（右）對抗，首戰繳出17分8籃板。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

台灣職籃T1聯盟16日晚間在國立體大綜合體育館進行桃園永豐雲豹隊與台南台鋼獵鷹隊的例行賽事，雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）傷癒歸隊引關注，共吸引1萬5000餘名球迷進場觀賽。中央社記者張新偉攝 111年12月16日