林華韋回應林益全談約狀況 悍將再找外籍投手教練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒富邦悍將隊領隊林華韋（左2）17日出席台灣棒球名人堂協會活動，受訪時對球隊狀況表示，不在保留名單中的球員都持續溝通，也有些轉職計畫，球團有一一打電話跟球員溝通，畢竟都是球團一路栽培、訓練的球員，也希望可以借重他們的經驗。中央社記者謝靜雯攝 111年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊領隊林華韋今天出席球迷會，被問起林益全合約狀況，僅表示還在溝通討論，另外也透露教練團規劃，預計再新聘1名外籍投手教練。

中華職棒富邦悍將隊月初繳交60人契約球員保留名單，並且公布釋出9名球員，另外野手林益全、高國輝、投手陳鴻文、王躍霖、捕手林琨笙不在保留名單內，球團表示，會持續溝通續約或轉任可能性。

悍將領隊林華韋今天出席球迷會時表示，不在保留名單中的球員持續溝通，也有一些轉職計畫，球團有用電話跟球員溝通，畢竟這些都是球團一路栽培、訓練的球員，也希望可以借重他們的經驗。

林華韋表示，球團計畫安排轉職的人選，當然有些人想要繼續當球員，有些可能轉往其他位置，可能是教練、球探等，都還沒有定案、會持續溝通。

被問起有沒有計畫簽回多少球員，林華韋沒有把話講得太篤定，僅表示「有幾個在思考中」，至於林益全是否會以大幅扣薪形式簽回，林華韋也只說，「如果簽回來一定會按照實際狀況做合理的調整，不太可能不調整」，但因為一切都還在討論，不方便透露太多、以免造成不必要的誤會。

悍將季後也有做教練團調整，原一軍打擊教練陳威志、一軍投手教練林正豐、一軍牛棚教練蔡明晋、二軍投手教練余文彬、以及體能教練呂宗恩合約到期不再續約。

林華韋也表示，教練團持續有在洽談，但也是希望等全部確定後再一併公布，也有規劃再找1名外籍投手教練。（編輯：張芷瑄）1111217