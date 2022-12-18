黃錦豪好投拿MVP 高中鋁棒聯賽平鎮奪第6冠

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）高中鋁棒聯賽冠軍戰今天舉行，平鎮高中與普門中學交手，平鎮高中投打發揮，胡振利開轟，先發投手黃錦豪好投壓制，率隊以10比0、6局拿勝，拿下隊史第6冠，黃錦豪是MVP。

111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）普門中學今天4強擊敗穀保家商、晉級冠軍戰，冠軍戰與平鎮高中交手，平鎮高中投打都發揮水準。

平鎮2局有攻勢，接連選到3次四壞保送、攻佔滿壘，靠著高飛犧牲打先拿下1分，1局出局後黃天賜內野安打送回第2分，曾譯威二壘打再添1分，江庭毅適時安打，一棒2分幫助球隊取得5比0領先。

平鎮3局靠著接連安打、高飛犧牲打再拿1分，6局曾譯威、江庭毅接連二壘打添分，胡振利2分砲幫助球隊取得10比0領先。

平鎮先發投手黃錦豪投3.1局被敲5支安打，投出3次三振，林孟佶後援2.2局被敲2支安打，投出3次三振，兩人聯手壓制沒有失掉分數，幫助球隊拿下冠軍。

黃錦豪冠軍戰好表現，拿下大會最有價值球員（MVP）。投手教練羅健銘表示，黃錦豪今天雖有危機，但都能守住，高一受傷後一直在調整，是很努力的球員。

黃錦豪說，能投冠軍戰很開心，感謝教練信任，今天控球、球速有點無法兼顧，內容可以更好。

黃錦豪在國中時就很突出，升上高中手受傷休養一年，先前在未來之星比賽時，投16球只有2個好球，一度想放棄棒球，他感謝總教練吳柏宏與投手教練羅健銘一直鼓勵，才能有今天的表現。

平鎮拿下隊史第6冠，吳柏宏表示，感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬、校方、教練團以及贊助廠商，才能締造佳績。

平鎮奪冠、普門中學拿下亞軍，北科附工為季軍，穀保家商排名第4；個人獎打擊獎3名由平鎮包辦，依序為楊子濬、曾譯威和江庭毅，楊子濬還拿下打點獎，全壘打獎為大理高中林于澔，投手獎為北科附工蘇政憲。（編輯：管中維）1111218