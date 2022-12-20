PLG鋼鐵人進攻當機 國王摘本季對戰首勝

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（中央社記者龍柏安台北20日電）PLG高雄17直播鋼鐵人今天強勢開局，卻在2、3節火力驟降，兩節加總僅拿25分，作客的新北國王一口氣後來居上，終場以100比89擊敗對手，也拿下本季對戰首勝。

P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人今天在主場鳳山體育館，迎戰排名暫居聯盟龍頭的新北國王，這也是兩隊本季第2度交鋒，上一次碰頭鋼鐵人以115比95大勝，那也是鋼鐵人本季唯一的勝利。

延續上一次交手對戰，挾地主優勢的鋼鐵人開局又拉出35比28強攻，一度取得領先，不料好景不常，接下來進攻出狀況，2、3節團隊得分加總後僅有25分，甚至還不如首節得分，也打壞勝利行情，全場最多落後達26分。

國王本土射手簡祐哲今天效率驚人，出賽不到17分鐘，三分球6投3中攻下全隊最高的16分，也是他本季單場次高得分，包括在第4節一度個人連拿10分，此外上一戰僅拿5分的國王洋將牧倫斯（Byron Mullens），今天總算找回準星，也攻下15分、12籃板。

簡祐哲賽後表示，教練團賦予他的工作很簡單，就是在場上做好防守，把投籃工作做好。

第4節曾大幅領先的國王，最後被對手一度追到只差8分，對此簡祐哲承認，他們仍不夠穩定，「後面稍微有些鬆懈，另一方面對手也很想贏。」

鋼鐵人今天以洋將鑀倫（Aaron Harrison）的23分、11籃板最高，本土前鋒王柏智則拿下16分、6籃板與5助攻，本土控衛陳又瑋也繳出13分、7籃板與4助攻。（編輯：郭諭儒）1111220