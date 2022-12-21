台北競技俱樂部扎根青訓 聘外籍教練、免訓練費

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為培育足球好手，台北競技俱樂部（AC Taipei）總教練陳信安（右2）21日宣布，將聘請外籍教練改變青訓體系，且免收球員每週參與4次訓練費用，目標2027年第一隊6成球員來自青訓梯隊。中央社記者黃巧雯攝 111年12月21日

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台北競技俱樂部為培育更多足球好手，總教練陳信安今天宣布，將聘請5名外籍教練，改變青訓體系，且免收球員每週參與4次訓練費用，目標2027年第一隊6成球員來自青訓梯隊。

台北競技俱樂部（AC Taipei）2022年升上台灣企業甲級足球聯賽，並保級成功，明年將以前4名為目標，總教練陳信安今天出席記者會宣布體系改革計畫，由於球員的養成管道是增進台灣足球實力的必要條件，而青訓梯隊是養成年輕球員最好的場所，未來規劃將多數資源投注如青訓體系，預計每年青訓經費新台幣1000萬元。

為鼓勵球員積極參與訓練，並減輕球員負擔，陳信安透露，台北競技俱樂部將免收每週參與4次訓練的球員訓練費用，預計2023年2月對外招募球員。

為提高青訓的訓練品質，台北競技俱樂部規劃找來5名外籍教練，目前已敲定其中2人來自西班牙，陳信安表示，除了期盼改變青訓體系外，也希望能借重外籍教練的經驗，培訓台灣教練。

陳信安表示，台北競技俱樂部將以青訓球員為主，搭配數名第一隊的球員籌組預備隊挑戰乙級聯賽，以提供年輕球員更多歷練機會，目前預備隊正在備戰明年的乙級聯賽資格賽，若一切順利，未來就能在聯賽上陣。

陳信安同時還訂定目標，希望2027年第一隊60%的球員來自青訓梯隊。

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台北競技俱樂部目前正在尋覓主場和訓練基地，陳信安指出，已鎖定台北田徑場，正在和台北市政府洽談，若無法談妥，將改用替代方案，未來希望能經營在地球迷，並提供球迷舒服的看球環境。

除了青訓體系改革外，台北競技俱樂部還規劃招募女足球員，陳信安透露，將以台北地區球員為主，預計簽下6至7名國家隊球員，並給予全職合約，其他成員則來自學校，明年將備戰台灣木蘭足球聯賽資格賽，希望2024年能參加會內賽並成功保級。（編輯：張芷瑄）1111221