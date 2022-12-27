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城市盃長安晉4強 吳家宇3安3打點自曝糗事

2022/12/27 13:46
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台北城市盃青少棒賽8強北市長安與高雄前金交手，長安吳家宇單場3安3打點，率隊以5比0拿勝晉級4強；吳家宇欣賞樂天桃猿隊陳俊秀守備屢有美技，自曝曾嘗試劈腿接球、褲子破掉的糗事。

2022台北城市盃青少年棒球錦標賽決賽，高雄前金首場比賽先擊敗北市大理、晉級8強，8強與北市長安交手，長安是上屆的冠軍，此次力拚衛冕。

長安首局就有攻勢，2人出局後靠著二壘打、吳家宇適時安打先馳得點，3局再靠著楊宇翔三壘打、馬佑嘉安打添分，吳家宇補上安打，送回球隊第3分。

長安5局再起攻勢，靠著高飛犧牲打先送回1分，吳家宇敲出個人單場第3支安打，二壘打送回球隊第5分；吳家宇今天打擊表現亮眼，單場3安貢獻3分打點。

長安先發投手鄭品紳表現也很亮眼，完投7局僅被敲出4支安打，投出6次三振、無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣、也拿下勝投。

長安總教練鄭凱名表示，球隊打序1到6棒打擊都不錯，吳家宇是很有領導者特質的球員，鄭凱名也提到，因為上一屆是冠軍，這屆參賽有不小的壓力，希望把好成績留在台北市，4強算是達到目標，明天4強戰也是關鍵。

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吳家宇今天手感火燙，他一邊謙稱是運氣好，一邊也提到之前打擊狀況不理想，餵球練打時都看不太清楚球，最近有特別打擊練習，昨天從晚上6時練到8時，早上也有再練打，收到不錯的效果。

吳家宇會開始打球是為了追求「刺激」，偶像是中職樂天桃猿隊野手陳俊秀，原因是「陳俊秀在一壘守備常常有美技」，吳家宇也是一壘手，自曝之前有想嘗試劈腿接球美技、結果球褲破掉。（編輯：屈享平）1111227

#吳家宇
#陳俊秀
#長安
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