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陳柏豪首獲個人獎直言是特別球季 穿西裝展現隊色

2024/11/4 17:35（11/4 18:29 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）投手陳柏豪轉隊樂天桃猿後投出一片天，今年首度獲得個人獎，奪下救援王，也入圍最佳進步獎，穿代表球隊的暗紅色西裝出席，回憶一路走來的起伏，感謝隊友和教練團，直言今年很特別。

25歲投手陳柏豪2017年選秀被中信兄弟隊選入，去年桃猿隊野手陳俊秀轉隊兄弟，陳柏豪作為球隊補償轉隊到桃猿隊；陳柏豪今年把關桃猿後援防線，以29次救援成功奪下救援王。

陳柏豪表示，首度獲得年度個人獎很開心，效力中信兄弟期間表現起起伏伏，今年到了新的球隊，給自己的小目標是健康完整打一季，也算是有達成目標。

陳柏豪表示，感謝教練團賦予終結者的角色，過程中有壓力，也曾害怕失敗，最重要的是靠著隊友的幫助，笑稱自己常常有「小劇場」製造危機，最後一局3個出局數感覺特別艱難，但隊友和教練團都會給很多建議和提醒，才能夠替球隊守下勝利。

陳柏豪笑說，球季進行中常常提到不去想獎項，但不可能不去想，一路慢慢累積才能有機會獲獎，至於最佳進步獎，一同入圍分別是前隊友中信兄弟曾頌恩，桃猿隊友莊昕諺，他表示不會當成是敵人，明白過程中大家都下了很多苦工才有今天的成績。

陳柏豪今天選擇黑色襯衫搭配暗紅色系的西裝，配上白色領結，他笑說是配合球隊的色系：「與這套西裝達成共識。」（編輯：李亨山）1131104

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