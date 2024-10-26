陳柏豪入圍最佳進步獎 回顧本季直呼不可思議

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（中央社記者楊啟芳桃園26日電）中職樂天桃猿終結者陳柏豪本季奪救援王、入圍年度最佳進步獎，他表示，今年來到新球隊就能入圍進步獎很不可思議，「是一個肯定，努力是有收穫的，但也還有很多進步空間。」

今年轉戰桃猿隊的陳柏豪，是作為陳俊秀行使自由球員離隊的補償球員，季末他與中信兄弟吳俊偉爭救援王，雖然一度有「燃燒79球」事件，不過最後仍以同樣29次救援成功、防禦率較低勝出。

另外，陳柏豪還與隊友莊昕諺、中信兄弟曾頌恩，一同入圍年度最佳進步獎。

陳柏豪今天表示，去年成績不理想，今年來到新球隊、新環境，教練團給了很多機會，「入圍進步獎很開心，也很不可思議，對自己來說是肯定，努力是有收穫的，而且努力方向是對的，也感謝教練團一直在後面幫助我。」

不過陳柏豪強調，每個選手都很努力，像是同樣入圍進步獎的曾頌恩，「魚柱（曾頌恩）真的進步很多，我們以前也是隊友，他本來是跟我一樣蠻急躁的人，但現在可以冷靜面對場上狀況。」

陳柏豪提到，隊友莊昕諺也進步很多，今年會給彼此建議，「入圍就是肯定，最後誰得獎不重要，最重要的是每個人都在為球隊、為自己努力。」

對於接下來規劃，陳柏豪指出，會做好準備面對春訓，「還是要平常心，不要覺得這樣就夠了，我還有很多空間要進步。」陳柏豪指出，尤其要加強控球，保送過多問題，是必須解決的課題。

莊昕諺也是進步獎人選之一，談到自己的改變，他直言，經過教練許銘傑「耳提面命」，自己在私底下興趣變得很不一樣，「之前我是很愛往外跑的人，但教練一直叫我不要往外跑，今年就是變成釣蝦、釣魚，心變得比較靜得下來，在場上也更冷靜。」（編輯：龍柏安）1131026