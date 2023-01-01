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桃猿隊簽回投手游朝惟、曾琦 邀張明翔春訓

2023/1/1 12:53
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒樂天桃猿隊今天公布簽回投手游朝惟及曾琦，桃猿領隊浦韋青表示，兩人本來就有在今年戰力藍圖中，另外也會邀請張明翔來春訓，視其春訓狀況再看是否簽回。

桃猿隊去年底公布契約保留名單時，共有6人不在名單內，包括投手游朝惟、曾琦、張明翔、李承禎、何逸龍和外野手林知譽。不過桃猿隊今天公布將投手游朝惟、曾琦簽回，並在球隊粉絲專頁上表示，「期待兩人發揮戰力，拚戰最佳成績。」

對此，桃猿領隊浦韋青接受中央社記者訪問時表示，當初保留名單能放進去的選手有限，但本來就有把游朝惟、曾琦兩名選手規劃在今年的投手戰力藍圖中，剛好在自由市場上沒有其他球團接觸，讓桃猿隊保有能夠繼續與兩名選手簽約的機會。

浦韋青也提到，春訓時會邀沒有被放在保留名單的投手張明翔來練習，「到時候會看他的狀況，也許春訓時整體的感覺會讓教練團有不一樣的看法，到時候再跟他談」。

游朝惟在2021年繳出脫胎換骨的成績，出賽51場，拿下2勝2敗、7次中繼成功，防禦率2.95，拿下當年最佳進步獎。不過游朝惟在去年沒有一軍出賽紀錄，在二軍出賽28場、防禦率5.08。（編輯：管中維）1120101

#游朝惟
#曾琦
#張明翔
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