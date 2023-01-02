桃猿聘3名悍將前教練 曾豪駒：流動對環境是好事

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（中央社記者謝靜雯桃園2日電）中職樂天桃猿今天展開春訓體能營並公布新球季教練團，有3名富邦悍將找來的教練，總教練曾豪駒表示，流動對這個環境是好事，也期盼今年續任一軍總教練，可以完成去年沒完成的目標。

中華職棒樂天桃猿隊今天在樂天桃園棒球場展開春訓體能營，同時公布新球季教練團調整，新聘一軍打擊教練鍾承祐、二軍投手教練蔡明晉、二軍守備教練鄭兆行，3人去年都是富邦悍將隊的教練團。

一口氣找來3名去年在悍將隊的教練，桃猿隊一軍總教練曾豪駒解釋，鍾承祐過去在Lamigo、樂天桃猿隊體系，彼此都很熟悉，找他回來也是希望借用他出去走一圈後學到的東西，回來幫助球隊。

至於鄭兆行是很有經驗和資歷的教練，可以給年輕球員方向，蔡明晉則是球團一直有在觀察的人選，討論過後決定網羅；曾豪駒也提到，無論教練團、球員的流動對這個環境都是好事，代表他們有這個能力，對球隊有價值存在。

曾豪駒今年再與球隊簽下合約，續任一軍總教練，他表示既然接下這個職位，就要想辦法把年度的成績打出來，今年還有一次機會，希望把好的東西、去年沒有完成的目標完成。

曾豪駒也提到，每一年球季都很艱辛，希望能記取去年失敗的經驗，今年把不足的地方改進。

今天春訓體能營開訓，約40名球員參加，年輕球員居多；而在剛開訓時，26歲的投手張明翔宣布退休、結束職棒球員生涯。

曾豪駒坦言聽到時候也有嚇一跳，但還是尊重球員的意願，「棒球是他從小到大喜愛的運動，最後他選擇另尋方向，我們也給予祝福。」但張明翔目前沒有透露下一步要做什麼。（編輯：卞金峰）1120102