NBA東西龍頭對決 金塊靠約基奇大三元退塞爾蒂克

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（中央社丹佛1日綜合外電報導）靠著約基奇30分、12籃板與12助攻的「大三元」表現，暫居美國職籃NBA西區第一的丹佛金塊今天123比111技高一籌，擊退來犯的東區龍頭波士頓塞爾蒂克。

法新社報導，2度榮膺最有價值球員的約基奇（Nikola Jokic）全場13投10中，三分球2次出手彈無虛發，8次罰球也無一失手，笑納個人本季第9次大三元。

金塊拿下近12場的第10勝，戰績來到24勝12敗，與西區第2的勝差來到1場。

今天繳出18分、6籃板和7助攻的金塊前鋒高登（Andrew Gordon）表示：「我們交出了漂亮表現。」

金塊本季主場戰績亮眼，至今14勝3敗，而今天也是他們自2019年11月以來，首次擊敗塞爾蒂克。

塞爾蒂克以布朗（Jaylen Brown）30分、8籃板表現最佳，塔特姆（Jayson Tatum）挹注25分、7籃板和6助攻。今天雖然輸球並中止4連勝，塞爾蒂克目前戰績26勝11敗仍為全聯盟最佳。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120102