PLG瓊斯前一場12投1中 遭富邦勇士解約

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士洋將瓊斯1日與新北國王的比賽，12投僅1中，拿下2分，勇士球團今天宣布，與洋將瓊斯達成離隊協議，目前陣中剩3名洋將。

富邦勇士本季找回上季曾效力的洋將瓊斯（Perry Jones III）助陣，例行賽首戰繳出27分、8籃板的成績，但本季至今勇士隊14場比賽，瓊斯僅參與4場，場均10.75分、6.5籃板、4助攻，且前3場出賽都集中在11月。

瓊斯相隔1個多月出賽、1月1日出戰新北國王，頂替洋將強森（Chris Johnson）上陣，瓊斯全場12投1中，僅得2分、抓下5籃板，不但手感不佳，也未確實保護好籃板，總教練許晉哲賽後認為，在籃板部分，瓊斯未能幫助到球隊。

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富邦勇士目前戰績7勝7敗，面臨5成勝率保衛戰，球團今天發布新聞稿宣布，與洋將瓊斯達成離隊協議，並感謝瓊斯過去近一年的付出與美好回憶，祝福未來籃球生涯一切順遂。

勇士隊8日將作客新竹縣體育館，出戰新竹街口攻城獅，在瓊斯離隊後，目前陣中洋將僅剩辛特力（Michael Singletary）、強森（Chris Johnson）與塞瑟夫（Ihor Zaytsev），其中塞瑟夫因傷本季至今尚未出賽。（編輯：張芷瑄）1120104