熱火40罰全進創NBA紀錄 1分之差險勝雷霆[影]

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熱火球星巴特勒10日23罰23進，熱火全場40罰全部命中，創下單場罰球命中率100%的情況下、罰進最多球的紀錄。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）

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（中央社邁阿密10日綜合外電報導）邁阿密熱火今天全場40次罰球全部命中，創下單場罰球命中率100%的情況下、罰進最多球的紀錄。靠著優異的罰球，熱火在主場112比111險勝奧克拉荷馬雷霆。

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）今天23罰23進，當中包括終場前12.2秒致勝「3分打」中的罰球。巴特勒一個人的罰球，就比雷霆全隊21次站上罰球線的罰球總數要多。

此役熱火罰球全數命中，刷新NBA紀錄。過去，猶他爵士曾於1982年對上波特蘭拓荒者的比賽，有39罰全進的表現，這個紀錄一直維持到今天才被熱火打破。

這場比賽剩下不到1分鐘之際，熱火還以106比111落後，但歐拉迪波（Victor Oladipo）砍進三分球、巴特勒上籃得手，讓兩隊戰成平手。

隨後巴特勒加罰得手，熱火反以1分超前。雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）最後關頭三分球出手未中，熱火就以1分險勝。

熱火今天贏球，戰績提升到22勝20敗，目前在東區暫居第8；吞敗的雷霆戰則是落到18勝23敗，在西區排名倒數第3。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120111