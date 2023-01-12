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PLG領航猿單月7連勝關鍵 盧峻翔獲選月MVP

2023/1/12 13:12
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天宣布，桃園璞園領航猿後衛盧峻翔去年12月出賽8場，繳出場均15.4分、4.4籃板、1.9抄截，率隊單月奪7連勝，排名升至第2，獲選單月最有價值球員。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天發布新聞稿公布去年12月最有價值球員，經過競爭激烈票選，盧峻翔在23張選票（包含2張球迷選票）獲得7張5分、以總分53分，獲得單月最有價值球員的殊榮。

上季獲得年度最佳第六人的盧峻翔，本季在新教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）的戰術體系下改以先發出賽，獲得更多上場時間。

「69大魔王」盧峻翔持續提供球隊穩定的得分火力，根據PLG統計，去年12月的8場比賽，盧峻翔上場時間31分28秒為全隊最高，其中有7場得分來到雙位數、平均15.4分，也是全隊本土最高。

聯盟表示，領航猿能在去年12月戰績一飛沖天（12月7連勝、目前9連勝為聯盟球隊例行賽最多連勝紀錄），盧峻翔常在第4節挺身而出投進關鍵致勝球，絕對功不可沒，率隊從聯盟倒數排名，升到聯盟第2。（編輯：李亨山）1120112

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