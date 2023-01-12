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NBA布朗轟41分 塞爾蒂克退鵜鶘[影]

2023/1/12 13:52（1/12 14:53 更新）
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波士頓塞爾蒂克球星布朗11日轟下41分，率隊擊退紐奧良鵜鶘。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
波士頓塞爾蒂克球星布朗11日轟下41分，率隊擊退紐奧良鵜鶘。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
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（中央社波士頓11日綜合外電報導）布朗（Jaylen Brown）今天轟下41分，帶領波士頓塞爾蒂克展現本季全聯盟戰績第一的霸氣，以125比114擊退紐奧良鵜鶘。

法新社報導，本季場均近27分的布朗今天又一次為球隊做出貢獻，全場21投15中，還抓下12個籃板。

波士頓多點開花，打得鵜鶘招架不住，塔特姆（Jayson Tatum）挹注31分，替補上場的布洛格登（Malcolm Brogdon）有20分進帳。

鵜鶘則以麥卡倫（CJ McCollum）38分最高，馬歇爾（Naji Marshall）貢獻18分。威廉森（Zion Williamson）與殷格拉姆（Brandon Ingram）分別因大腿和腳趾傷勢未能上陣。

塞爾蒂克以30勝12敗穩坐東區龍頭，戰績也是全聯盟最佳，明天將出戰東區第2布魯克林籃網，預料將有一番激戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120112

#布朗
#塞爾蒂克
#馬歇爾
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