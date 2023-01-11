雲豹連敗不止 魔獸休息室喊話：不想贏就別穿球衣

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹目前正值9連敗，陣中超級球星「魔獸」霍華德在休息室裡向隊友喊話，強調上球場就沒分本土還是洋將，並告誡隊友：「不想贏就別穿那該死球衣。」

台灣運彩xT1聯盟賽季已進行1/3，開季至今桃園永豐雲豹戰績僅1勝10負，且還處於9連敗低潮，球團公布日前休息室裡的畫面，除有總教練劉嘉發在指導球員，也包括霍華德（Dwight Howard）激勵隊友的身影。

霍華德曾在美國職籃NBA的2019-20賽季，隨洛杉磯湖人拿下總冠軍，因此他以過來人的身分告訴雲豹的隊友：「我們停下了腳步，他們就這樣直接殺入我們禁區，而對手大空檔出手三分球，我們就這樣待在原地，那不是一支冠軍球隊該有的文化。」

激動的霍華德甚至告誡隊友，如果對勝利沒有強大的企圖心，「那就別穿上那該死的球衣。」他強調，若想贏球，在場上的每一秒，大家都得要團結一心，且本土與洋將沒有區別，「我們就是桃園雲豹。」

不過在隊友們表現精彩時，霍華德也不吝給予讚賞，他也曾告訴大家，不需要垂頭喪氣，也別失去信心，「因為我們會在接下來的賽季中獲勝的。」

雲豹目前在聯盟6支球隊中排名敬陪末座，1月15日將作客高雄出戰衛冕軍、例行賽戰績排名第2的高雄全家海神，這也將是雲豹在農曆年節前的最後一場比賽。（編輯：張雅淨）1120111