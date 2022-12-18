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魔獸霍華德為沒出賽向球迷致歉：觀眾噓隊友等於噓我

2022/12/18 18:44（12/18 18:53 更新）
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台灣職籃T1聯盟例行賽持續展開，桃園永豐雲豹隊18日在國體大綜合體育館迎戰高雄全家海神隊，雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）前兩節比賽沒有下場，但仍在場邊為隊友加油。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
台灣職籃T1聯盟例行賽持續展開，桃園永豐雲豹隊18日在國體大綜合體育館迎戰高雄全家海神隊，雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）前兩節比賽沒有下場，但仍在場邊為隊友加油。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）「魔獸」霍華德今天缺席桃園永豐雲豹3連戰最終戰，賽後向遠赴主場看球的球迷致歉，面對隊友被球迷「噓」，他坦言，相當難過，「噓我的隊友們，等於噓我」。

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）先前因膝傷休兵近4週，直到12月16日回到主場國體大綜合體育館比賽才歸隊，17日對戰新北中信特攻，在連續2天出賽後，霍華德今天並未上陣，最終以89比93不敵高雄全家海神。

雲豹隊總教練劉嘉發表示，霍華德日前比賽中曾被撞到大腿內側，而在昨晚比賽結束後，霍華德感到有些疲勞，今天上午團隊評估決定讓霍華德休息，「因為這場比賽打了，如果讓他更加不舒服，怕後面比賽有很大問題」。

雲豹隊總經理蘇翊傑透露，賽前1.5小時曾評估霍華德狀況，當時反對霍華德上場，而霍華德希望先熱身，後來賽前10分鐘經醫生、訓練師再次評估後，考量霍華德傷勢才剛好，連續出賽恐造成負擔，「我們更不可能冒著這個風險」。

霍華德肯定隊友的表現，但他指出，由於他沒有上場，主場球迷反而給他的隊友噓聲，對他來說，「噓我的隊友們，等於噓我」。他坦言，聽到噓聲的時候，感到很難過。

霍華德全程在場邊觀戰，他表示，很想要和隊友在場上奮戰，但教練團評估他必須休息，他也向球迷承諾，只要上場就會竭盡全力，帶給球迷精彩的比賽。

對於遠赴雲豹看球的球迷，霍華德也表達歉意，他提到，這次是職業生涯第一次遇到3連戰， 必須要做些預防措施，「這只是一場比賽，要為接下來球季做準備」。

面對罕見3連戰的情況，蘇翊傑也相當無奈，他指出，當初有發現3連戰的問題，但只能接受，「如果我們拒絕的，其他隊場次可能要更改，大家預訂場地，都有遇到一定困難」。

劉嘉發透露，當初設定霍華德3連戰都會出賽，如果第2場客場不打，對球迷也不公平。（編輯：管中維）1111218

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊18日例行賽在主場迎戰高雄全家海神隊，雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）整場比賽皆未上場，球隊輸球後退場時，他伸手向場邊球迷致意。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊18日例行賽在主場迎戰高雄全家海神隊，雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）整場比賽皆未上場，球隊輸球後退場時，他伸手向場邊球迷致意。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊18日在主場迎戰高雄全家海神隊，雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的球迷在場邊高舉霍華德NBA湖人隊時期球衣，為他加油打氣。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊18日在主場迎戰高雄全家海神隊，雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的球迷在場邊高舉霍華德NBA湖人隊時期球衣，為他加油打氣。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
#霍華德
#雲豹
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