霍華德首度客場出賽 球迷噓聲高EQ回應

（中央社記者龍柏安台北17日電）T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德本季首度在客場出賽，現場球迷對他有些零星噓聲，賽後他被問到此事，霍華德展現高EQ回應：「在對方的主場，沒有期待太多人會幫我們加油。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天作客新北中信特攻，台灣最大咖洋將霍華德（Dwight Howard）全場攻下15分、6籃板，卻無法幫助球隊終止連敗頹勢，球隊最終仍以94比103吞下5連敗。

擁有超高人氣的霍華德，親民又愛耍寶，讓他在台灣圈粉無數，今天是他加盟T1聯盟後首度在客場出賽，當他上演灌籃美技仍有大批球迷歡呼喝采，不過現場仍有零星的噓聲針對他。

賽後被問到這尷尬話題，霍華德倒不是很在意，他表示在客場出賽的感覺很好，不過他也強調：「我們在特攻的主場，原本就沒期望太多人會幫我們加油。」而好消息是，明天他們就可以回到溫暖的主場。

雲豹目前面臨連敗壓力，霍華德認為，他們仍在持續學習、進步，也在習慣每個球員的角色和自己該做的事，他強調，連續2場比賽他們都只差一點就能贏，「只要攻守兩端再做得更好一點」。

霍華德認為，籃球比賽就是這樣，每一天的狀況都不太一樣，對手今天的確打出一場好比賽，「不過我們回去會看影片檢討，也會為下一場比賽做好準備」。（編輯：張芷瑄）1111217