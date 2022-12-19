霍華德：休息1場是為更好的結果 盼球迷理解

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）昨天未出賽引發爭議，霍華德今天表示，主要考量身體狀況，希望球迷理解，休息1場是為更好的結果。

霍華德先前因膝傷休兵近4週，16日回主場國立體育大學綜合體育館比賽才歸隊，17日對戰新北中信特攻隊，連2天出賽後，霍華德昨天未上陣，在板凳為隊友加油，也讓場邊部分球迷不滿，下半場不時發出噓聲。

霍華德在社群網站Instagram表示，剛回歸就遇到連3場「背靠背」比賽，確實需要採取必要預防措施，確保身體健康，對球隊、球迷甚至整個聯盟才算有益。

他說，為什麼要為多打1場比賽，讓身體冒著可能再次受傷風險，導致可能無法再打任何比賽、沒人可再看到他上場，間接傷害到球隊？

霍華德表示，很愛支持他的球迷，想確保自己身體狀況，幫球隊走完整個賽季並贏得冠軍。

昨天賽後曾表達相當難過的霍華德說：「不論我有沒有休息，我們都應該表現出我們對球隊的支持，所以我們可以更有信心的贏得比賽。」

他說，為隊友在場上奮鬥精神感到驕傲，他可看見「我們有一個明亮的未來」，不論任何人說了什麼。（編輯：李明宗）1111219