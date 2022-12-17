氣溫驟降加2連戰疲勞 霍華德：多吃些雞屁股就好

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T1聯盟新北中信特攻隊17日例行賽在主場迎戰「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的桃園永豐雲豹隊，適逢寒流來襲，霍華德在場下休息時，特別拿出暖手寶取暖保溫。中央社記者張新偉攝 111年12月17日

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（中央社記者龍柏安台北17日電）連續2天出賽，又碰上全台氣溫驟降，T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德賽後指出，他是個快40歲的球員，當然會覺得有點疲憊，不過他爽朗地說：「多給我一些雞屁股就好。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天前往新莊體育館踢館，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）僅攻下15分、6籃板與3助攻，最終也以94比103不敵新北中信特攻。

由於本週雲豹面臨嚴苛的3連戰，霍華德昨天在主場傷癒復出，出賽36分鐘，今天他又登場打了28分鐘，賽後他也承認，確實有點小累，「我都快40歲了」。

由於寒流來襲，霍華德今天在板凳席上，也不時拿著熱水袋熱敷手肘，賽後他也說，今天真的有點冷，拿著熱水袋目的是讓自己保持手感熱度，他也開玩笑說：「只要給我多一點雞屁股就好。」

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雲豹目前面臨5連敗，霍華德表示雖然他們正值連敗，不過全隊拚戰的能量依舊，他們只能持續戰鬥、持續去拚，並說：「輸球能帶給你的經驗，比贏球更多。」

霍華德來台後得分數據每場都在下修，從首戰的38分，到今天僅拿15分，對此他表示，籃球就像人生，每一天或每一場比賽都是新的開始，只能透過不斷練習來保持信心，「我的教練給我很多信心，也一直鼓勵大家，我們總會迎來勝利的」。（編輯：張芷瑄）1111217