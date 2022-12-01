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霍華德邀2球迷一起嗑鍋 向粉絲學說中文拿筷子[影]

2022/12/1 22:59（12/2 10:36 更新）
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T1桃園永豐雲豹洋將霍華德（圖）1日晚間邀請2名球迷一起共用火鍋，以實際行動來兌現自己的承諾。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
T1桃園永豐雲豹洋將霍華德（圖）1日晚間邀請2名球迷一起共用火鍋，以實際行動來兌現自己的承諾。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
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（中央社記者龍柏安台北1日電）寒流來襲全台氣溫驟降，不過T1桃園永豐雲豹洋將霍華德與2名球迷卻是暖烘烘，霍華德今晚邀請1男、1女粉絲一起共用火鍋，以實際行動來兌現自己的承諾。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），日前在個人社群媒體上發起活動，將在所有球迷留言當中，找出最能觸動內心的2名球迷一起共進晚餐，趁著寒流來襲，一行人相約嗑鍋。

事實上，火鍋是霍華德最愛的食物之一，今晚他和粉絲見面互動，除了唱歌，也向球迷請教筷子握法，甚至學習如何說中文，完全沒有大牌球星的架子，也讓一頓晚餐賓主盡歡。

Joanne是今晚受邀的幸運球迷之一，她透露之前遭逢人生低潮，有一段時間情緒很低落，無意間看到霍華德的影片，「被他永遠帶著笑容，很正向、很陽光的精神感動，真的有被鼓舞到。」

雲豹本週日（12月4日）下午2時，將作客南台灣港都，迎戰衛冕軍高雄全家海神，霍華德也將隨隊出征，而下週也將恰逢他37歲生日，球團也策劃一系列校園活動，邀請霍華德與隊友一起走入校園參與活動。（編輯：陳仁華）1111201

#霍華德
#Joanne
#桃園永豐雲豹
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