霍華德彰化展現親和力 合照滿足球迷需求

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有民眾26日發現T1聯盟桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（右）出現在彰化市，疑似和友人一起到彰化吃火鍋。（翻攝自彰化踢爆網）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月26日

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）加入桃園雲豹職業籃球隊的NBA前明星中鋒霍華德，今天上午有民眾發現他人在彰化市，疑似和友人吃火鍋，另有球迷認出霍華德要求合照，霍華德也展現親和力，滿足球迷需求。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），目前加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，他11月19日在主場首秀，吸引1萬5000名球迷進場，隔天主場賽事同樣座無虛席，展現霍華德的高人氣。

有民眾今天上午在臉書（FACEBOOK）貼出照片，指在彰化市仁愛路一帶，發現霍華德和友人前往超商購物，於是開口詢問能否合照，霍華德也展現親和力，與球迷合影留念滿足球迷需求；另有網友留言指出，彰化市仁愛路附近有火鍋餐廳，霍華德可能是和友人一起吃火鍋。

霍華德所屬的桃園雲豹職業籃球隊明天將作客台中市，對上台中太陽隊，太陽隊日前已宣布，門票已全數售罄，霍華德可能是隨球隊移動到台中市，利用空檔來到彰化走走。（編輯：屈享平）1111126